المحويت: اجتماع مؤتمري حوثي يقر الاحتفال بانقلاب 21سبتمبر وتجاهل ثورة الشعب اليمني .

2017-09-18ظ… الساعة 17:12

التغيير – صنعاء:

عقدت قيادات المؤتمر والحوثي بمحافظة المحويت مساء أمس الأحد أجتماعا أقرت فيه الأحتفال بانقلاب 21سبتمبر وتجاهل ثورة 26سبتمبر .

وكشفت مصادر خاصة لمركز المحويت الإعلامي إن الاجتماع الذي حضره الأمين العام المؤتمري علي الزيكم والحمزي الوكيل الحوثي والعزي الشجاف الموالي للحوثي ،وعبدالسلام الذماري الوكيل المعين من الحوثي ،ومدراء العموم من المؤتمر .

ووفق المصادر فقد أقر الاجتماع النزول للمديريات لحشد المشاركين لحضور فعالية للاحتفال بذكرى انقلاب اليمن في ميدان السبعين .

وبحسب المصادر فأن الاجتماع أقر حشد أكبر عدد ممكن من المشاركين وسط رفض شريحة الموظفين الحضور الا بتسليم مرتابتهم .

وكانت مليشيات الحوثي في 21 سبتمبر قد أشتركت بالتحالف مع المخلوع صالح في أسقاط العاصمة صنعاء في أنقلاب تسبب في أدخال المعاناة على اليمنيين وحرب لم تنتهي حتى الإن .

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