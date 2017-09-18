مقتل قيادي حوثي غرب تعز
قبل 1 ساعة, 18 دقيقة

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2017-09-18ظ… الساعة 21:28

التغيير – صنعاء:

لقي قيادي ميداني في المليشيا الانقلابية مصرعه، وعدد من مرافقيه، وجرح آخرون خلال مواجهات بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية بجبهة الكدحة غرب مدينة تعز.

وبحسب موقع الجيش ، أن القيادي الميداني في المليشيا الانقلابية عبده الصغير الشلبي لقي مصرعه، وعدد من مرافقيه فيما جرح آخرون في المواجهات التي استمرت لساعات اليوم الإثنين.

وقالت المصادر إن المواجهات تركزت في عمق جبهة الكدحة بمنطقة درخاف، والتبة الحمراء جنوب الكدحة, وفي جهة الميمنة من اتجاه جبل حبشي.

وفي المقابل فقد استشهد اثنين من أبطال الجيش الوطني خلال هذه المواجهات، وجرح أربعة آخرين.

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