الجمعية اليمنية للصحة الانجابية تفتتح مركز صحي جديد بصنعاء

2017-09-19ظ… الساعة 13:53

التغيير – صنعاء:

تنظم الجمعية اليمنية للصحة الانجابية بالتعاون مع مكتب الصحة بصنعاء حفل تدشين اعمال المركز الصحي التابع لها في امانة العاصمة تقاطع شارع الرباط هايل جوار مدرسة نسيبة .

وقال المدير التنفيذي للجمعية علي نعمان ان مركز الصحة الانجابية بامانة العاصمة يهدف الى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، وتأمين بيئة صحية تتمتع بالحداثة والخصوصية، وتعكس رؤية الجمعية في إنشاء مراكز صحية صديقة للمرأة والطفل وقادرة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

واضاف : ان المركز الصحي سيقد م خدمات منها :خدمة المعاينة النسائية بما فيها رعاية الحوامل .خدمات تنظيم الأسرة وخدمات المشورة والتثقيف الصحي - وسائل تنظيم الاسرة ـ الامراض المنقولة جنسيا- الايدز - تغذية الحامل - الرضاعة الطبيعية -الأمومة الامنة - حديثي الولادة. ومعالجة الأمراض المنقولة جنسيا وخدمة اللقاحات للأطفال والنساء في سن الإنجاب. وخدمة المختبر- حيث لدى الجمعية مختبر كامل لكافة الفحوصات المطلوبة للمستفيدة لتفديم خدمات الصحة الإنجابية ذات الجودة العالية.الى جانب كشافة تلفزيون للحوامل والنساء والباطنية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم .من خلال كادر نسائي مؤهل ومدرب، على مختلف خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ورعاية المرأة الحامل .

....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet