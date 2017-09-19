مسؤول يمني يحمّل الميليشيات تفاقم أزمة النازحين

2017-09-19ظ… الساعة 14:05

التغيير – صنعاء:

حمّل السفير اليمني السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم العدوفي، ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، تفاقم أزمة النازحين في اليمن. وشدد العدوفي، خلال ندوة حول النزوح في اليمن عقدت في مقر الأمم المتحدة بجنيف أمس، على أن مشكلة النزوح في اليمن لن تحل سوى بتحقيق سلام دائم وشامل لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم. واعتبر أن الميليشيات الانقلابية تقف وراء أزمة النازحين، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة معالجة تلك المشكلة ووضع حد لانتهاكات الميليشيات التي انقلبت على الشرعية.

من جانبه، أوضح رئيس «مؤسسة صح» لحقوق الإنسان عصام المثني الشاعري خلال الندوة، أنه بلغ عدد النازحين قسرياً خلال العام الجاري 17428 شخصا، من بينهم 4546 امرأة و5640 طفلاً، وفقاً لبيانات التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.

بدوره، أشار مدير الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات نجيب السعدي إلى أن عدد النازحين اليمنيين كان حتى شهر مارس (آذار) 2015 نحو 148 ألف شخص، وارتفع في مايو (أيار) 2017 إلى أكثر من 407 آلاف شخص. وأوضح أن أكثر المحافظات اليمنية التي استقبلت النازحين هي مأرب وعددهم 431 ألف شخص، وتعز (297 ألفا) وحجة (416 ألفا)، وأن النازحين الذين عادوا إلى مواطنهم خلال عام 2016 بلغ مليونا و123 ألف شخص.

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