السفير الاصبحي يبحث ملف العدالة الانتقالية وحقوق الانسان مع المغرب

2017-09-19ظ… الساعة 14:09

التغيير – صنعاء:

التقى سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب السيد ادريس اليازمي مساء امس الاثنين بالعاصمة المغربية الرباط.

وفي اللقاء الذي شمل تعزيز التعاون بين البلدين في ملف ترسيخ مباديء حقوق الإنسان

قدم السفير الاصبحي صورة كاملة عن ملف الانتهاكات في اليمن والذي يأتي انقلاب الميليشيات في مقدمتها، حيث أسس الانقلاب على الشرعية ومؤسسات الدولة لمسار الانتهاكات الجسيمة التي تعاني منها البلاد.

واستعرض اللقاء أهمية دعم المغرب لمسار العدالة الانتقالية في اليمن وترسيخ دور مؤسسات الدولة في مجال الحقوق والحريات، خاصة وأن التجربة المغربية الأكثر تميزا في المنطقة العربية.

من جهته أكد السيد ادريس اليازمي رئيس مجلس حقوق الإنسان في المغرب على دعم المغرب لليمن وتعزيز مؤسساته الشرعية، وتقديم العون الفوري في برامج التدريب ونقل التجارب المختلفة عالميا بموضوع العدالة الانتقالية وترسيخ مخرجات الحوار الوطني في اليمن، والعمل على تبادل الخبرات ورفع القدرات مع المؤسسات اليمنية في هذا الإطار.

وكشف السفير عزالدين الأصبحي عن التحضير لخطوات عملية في الأشهر القادمة يجري العمل عليها مع المغرب في مجال تقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون في مجال العدالة الانتقالية وبناء السلام في اليمن، وخاصة وان المغرب سيقدم للفرق اليمنية تجارب هامة من امريكا اللاتينية وأفريقيا للخروج برؤى تعزز من تطلع اليمنيين للسلام العادل وتحقيق الانصاف.

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