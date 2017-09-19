التغذية المدرسية تدشن صرف المساعدات الغذائية لاكثر من 86 الف و500 اسرة في محافظة صعدة

2017-09-19ظ… الساعة 14:41

التغيير - عارف الشرعبي:

دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية صرف المساعدات الغذائية بمحافظة صعدة والتي استكملت عملية ترحيل المواد الغذائية إليهما ضمن مشروع الطوارئ رقم (201068) خطة شهر سبتمبر2017م

وقال يحيى الهادي، مستشار المشروع ومشرف محافظة صعدة، في تصريح له، أن هذه المساعدات الغذائية ممولة من برنامج الأغذية العالمي ويتم التوزيع عبر مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية ل 86520 اسرة بما يعادل 519120مستفيد يتوزعون في 12 مديرية هي ( باقم - قطابر- منبه- ساقين - الحشوه - كتاف والبقع- حيدان - غمر- مجز - سحار - الصفراء- صعده ) يث ان هذه المساعدات تهدف للتخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنون جراء الظروف الانسانية الصعبة خصوصا في هذه الايام

واشار الهادي إلى أن هذه المساعدات يتم صرفها يدا بيد للمستفيدين من خلال لجان صرف مركزية ولجان محلية مكونة من مدير المدرسة وعضو من المجالس المحلية وعضو هيئة التدريس لضمان وصولها إلى مستحقيها مجانا و بأيسر الطرق

وثمن يحيى الهادي دور السلطة المحلية والمواطنين في التعاون لما فيه تسهيل وصول المساعدات الى الاسر المستهدفة شاكرا برنامج الأغذية العالمي على ما يقدمه من دعم انساني في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا

حضر التدشين الاخوة عبدالرحمن الظرافي مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والاخ زيد حجر مدير فرع المشروع بالمحافظة

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