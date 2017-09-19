بن دغر يضع حجر الأساس لمشروع مبنى إدارة الأمن بالمهرة

2017-09-19ظ… الساعة 14:03

التغيير – صنعاء:

وضع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، اليوم، ومعه محافظ محافظة المهرة، محمد عبدالله كده، حجر الأساس لمشروع مبنى إدارة الأمن العام وسكن الجنود والبوابة الرئيسية لإدارة الأمن العام، بتمويل حكومي .

وعقب وضع حجر الأساس، القى رئيس الوزراء كلمة في جنود وضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية في المهرة، نقل في مستهلها تحيات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الذي كلفه بزيارة المهرة للإطلاع على كافة جوانب الحياة بما فيها جاهزية الألوية ووحدات الأمن لما تمثله المهرة من أهمية استراتيجية لعموم الوطن كونها تمثل البوابة الشرقية للبلاد.

وحث رئيس الوزراء الجنود ومنتسبي كافة الأجهزة الأمنية على ضرورة تعزيز الأمن والإستقرار في مختلف مدن المحافظة .. مؤكداً أن الحفاظ على اليمن والجمهورية والوحدة يبدأ من المهرة البوابة الشرقية لليمن .

وقال "لن نسمح بسقوط الجمهورية والوحدة الاتحادية وسوف ننتصر على الانقلابيين دفاعاً عن قيمنا الثابتة ومبادئنا الراسخة رسوخ جبال اليمن" .. لافتاً إلى أن كل ما يجري في البلاد ينعكس على الجميع وأن الشرعية ستنتصر في معارك الشرف وميادين الكرامة، بعزيمة قواتها المسلحة والمقاومة المسنودين بقوات التحالف العربي المرابطون في الجبهات على مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية .

وأكد دولة الدكتور بن دغر بأن الحكومة تسعى جاهدة لحلحلة جميع قضايا الاشكاليات حيث تعمل لتوفير مرتبات كافة العسكريين مثلما فعلت تماما مع المدنيين.

وقابل الجنود هذه الكلمة الحماسية بالهتافات الوطنية التي أكدت ولائهم للوطن والذود عن الشرعية الوطنية .

من جانبه، أكد نائب وزير الداخلية اللواء الركن ناصر لخشع أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بكافة المؤسسات العسكرية والأمنية، مشدداً على قادة الألوية العسكرية والوحدات الأمنية ضرورة الاهتمام بالجنود ورفع مستوى الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية بشكل دائم ومستمر.

بدوره، عبر مدير أمن المهرة اللواء قحطان أحمد قحطان عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له على هذة الزيارة وحرصه واهتمامه بأفراد وجنود وضباط الأمن.

رافق رئيس الوزراء كلاً من رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ووزراء الاتصالات لطفي باشريف، والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، والثروة السمكية فهد كفاين، والنقل مراد الحالمي، والعدل جمال عمر، ووزير الثقافة مروان دماج ووزير الدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، ووزير الدولة صلاح الصيادي، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ونواب وزراء الكهرباء مبارك التميمي، والمالية منصور البطاني، والاعلام حسين باسليم، ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد جغمان الجنيدي، ومدير دائرة شئون الأفراد بوزارة الدفاع العميد الخضر عبدالله، ورئيس مصلحة الضرائب عوض حمران.

سبأ

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