نقابة الصحفيين تدين اختطاف الصحفي نزار الخالد وتستهجن استمرار الزج بالصحفيين في الصراعات

2017-09-19ظ… الساعة 20:10

التغيير – صنعاء:

دانت نقابة الصحافيين اليمنيين اختطاف الزميل الصحافي نزال الخالد من قبل جماعة الحوثي.

وقالت في بيان لها: تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين معلومات من زملاء صحفيين باختطاف الزميل نزار الخالد منذ أمس الاول بصنعاء من قبل جماعة الحوثي.

نقابة الصحفيين وهي تدين هذه الجريمة تطالب بسرعة اطلاق سراح الزميل الخالد، محملة سلطة الامر الواقع كامل المسئولية على سلامته وحياته.

وتجدد نقابة الصحفيين مطالبتها بإطلاق سراح 19 صحفيا لدى جماعة الحوثي وصحفي لدى تنظيم القاعدة، وتستهجن استمرار الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية .

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