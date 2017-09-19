القوات اليمنية تقتل قياديين من "القاعدة" في أبين

2017-09-19ظ… الساعة 20:34

التغيير – صنعاء:

لقي قيادي بتنظيم القاعدة في مديرية الوضيع بمحافظة #أبين (جنوب #اليمن )، مصرعه على أيدي الحملة الأمنية التي تنفذها قوات حكومية بدعم من #التحالف_العربي بقيادة السعودية، والتي استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في تطهير بقية مناطق المحافظة من العناصر الإرهابية.

وعثرت قوات الحزام الأمني، مساء الأحد، على جثة الخضر علي باصريع، المكنى بأبي العباس، داخل أحد البيوت المهجورة المصنوعة من الطين، في منطقة آل شميل بمديرية الوضيع، حيث دارت هناك اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر التنظيم الإرهابي.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الحزام الأمني، استدعت أهل القتيل، الذين قاموا فورا بمراسم دفن الجثة في مسقط رأسه في قرية الكورة بمديرية الوضيع.

ويعتبر باصريع من القيادات البارزة في تنظيم القاعدة في المنطقة الوسطى بأبين، كما يعد المفتي الشرعي للتنظيم.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية، الاثنين، عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة محمد صالح العوسجي بعد محاصرته في مكان إقامته في منطقة الحضن مديرية لودر بمحافظة أبين جنوب #اليمن.

وأفادت المصادر أن قوات الحزام الأمني داهمت منزل العوسجي الذي قام بالاشتباك معها قبل أن تتمكن من قتله.

وأكدت، أن العوسجي من القيادات البارزة في تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة أبين.

ونشرت قوات الحزام الأمني صورة للإرهابي العوسجي عقب مقتله، تعتذر "العربية.نت"، عن نشرها نظراً لبشاعتها.

وتقود قوات "الحزام الأمني" بغطاء جوي من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ الأربعاء الماضي، حملة عسكرية، نجحت خلالها بتطهير منطقة "الوضيع"، وقتل وأسر عدد من قيادات التنظيم البارزة بالإضافة لفرار آخرين.

العربية نت

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