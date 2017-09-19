بحضور الرئيس هادي... بدء أعمال القمة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

2017-09-19ظ… الساعة 20:40

التغيير – صنعاء:

بدأت، اليوم، أعمال الدورة الــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وعدد من زعماء العالم.

وأفتتحت الجلسة الأولى بكلمة القاها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس .

وأكد غوتيريش، الذي كان يتحدث أمام رؤساء وكبار مسؤولي الدول والحكومات، ثقته في قدرة العمل المشترك على بناء السلام واستعادة الثقة وخلق عالم أفضل للجميع.

ركز غوتيريش في كلمته على سبعة تهديدات واختبارات تقف في طريق العالم اليوم.

شملت الخطر النووي و التهديد الدولي للإرهاب والصراعات المستمرة والانتهاكات الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وكذا تغير المناخ و زيادة انعدام المساواة و تهديدات الأمن الإلكتروني وأخير الهجرة والنزوح .

وسيلقي فخامة الرئيس خلال أعمال القمة كلمة بلادنا التي ستتناول جملة من المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن وما يمر به شعبنا من معاناة جراء الحرب الانقلابية الظالمة التي يقودها المتمردين والقوى الداعمة لهم في غطرسة وتعنت على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 .

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