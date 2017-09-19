مندوبة اميركا لدى الامم المتحدة تلتقي الرئيس هادي وتؤكد على دعم أميركا للشرعية في اليم

2017-09-19ظ… الساعة 20:59

التغيير – صنعاء:

التقت مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة الرئيس هادي، مؤكدة دعم واشنطن للشرعية، ومكافحة الإرهاب في اليمن.

قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لدى استقبال الرئيس اليمني عبد ربه منصور #هادي لها في مقر إقامته في نيويورك إن الولايات المتحدة تعمل مع اليمن على تحقيق ثلاثة أهداف، وهي مكافحة الإرهاب وإنهاء التدخل الإيراني في اليمن والمنطقة، ودعم الرئيس اليمني والحكومة الشرعية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللقاء تناول الجوانب الإنسانية والإغاثية المتصلة بميناء الحديدة ومطار صنعاء وانسحاب الميليشيات ووضع حد لتهريب الأسلحة.

وخلال اللقاء أشاد الرئيس هادي بمواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية.

وقال: "إن دعم الولايات المتحدة مطلوب للقضاء على الإرهاب بما في ذلك إرهاب ميليشيات #الحوثي وصالح التي استباحت المدن وقتلت الأطفال والنساء وشردت الأبرياء لتنفيذ أجندة خارجية"

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