عسكر يدعو إلى المساهمة في بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان

2017-09-20ظ… الساعة 12:22

التغيير – صنعاء:

دعا وزير حقوق الانسان الدكتور، محمد عسكر، دول العالم إلى المساهمة في بنا القدرات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان التي حظيت بإجماع دولي عقب تأسيسها .

جاء ذلك في الكلمة التي القاها خلال الندوة التي نظمتها مجموعة دول عدم الإنحياز التي تعد بلادنا أحد أعضائها والتي عقدت عل هامش أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف .

وقال الوزير عسكر :" أن تبني مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بديلة عن اللجنة الوطنية المشكلة حالياً سيعقد الوضع الإنساني في اليمن ويحد من فرص السلام ويزيد من حجم الإنتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بحق .. منوهاً بما أنجزته اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان منذ تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (140) لسنة 2012م، ومنحها كافة الصلاحيات .

وأوضح الوزير عسكر أن اللجنة منذ إنجازها تمكنت من رصد وتوثيق 17 الف حالة انتهاك لحقوق الانسان .. مضيفاً أن دعم هذه اللجنة هو الطريق الانجح والاقصر للحد من انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وانصاف الضحايا .

وأستعرض وزير حقوق الإنسان في كلمته آخر مستجدات الأوضاع في اليمن والنتائج الكارثية الناجمة عن إنقلاب الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية وإنتهاكات الميليشيات التي فاقمت من معاناة الشعب اليمني بعد أن قوضت مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء التي لاتزال اسيرة الانقلاب .

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