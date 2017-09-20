ناطق الجوازات السعودية: تمديد مهلة وطن بلا مخالف لليمنيين

2017-09-20ظ… الساعة 13:18

التغيير – صنعاء:

كشف الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات السعودية المقدم / طلال الشلهوب/ أن مهلة وطن بلا مخالف تم تمديدها لليمنيين وبعض الجنسيات بصورة استثنائية.

وقال الشلهوب في لقاء خاص مع قناة سهيل، إن تمديد المهلة لم يتم الاعلان عنها بصورة رسمية من مديرية الجوازات غير أن المخالفين بإمكانهم مراجعة سفارة بلدهم في المملكة والحصول على وثائق سفر.

ودعا الشلهوب المخالفين من الجنسية اليمنية إلى الاستفادة من تمديد المهلة ومغادرة المملكة بدون بصمات الترحيل والغرامات المالية التي كانت من المقرر عليهم دفعها.

وأكد الشلهوب أن المملكة تقدم خدمات كبيرة لأشقائها اليمنيين وراعت الظروف التي تمر بها بلادهم، واستفاد من هوية زائر أكثر من خمس مائة الف يمني ممن دخلوا المملكة بطريقة غير نظامية.

وبخصوص تحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية، قال الشلهوب إن توجيهات ملكية نصت على تحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية وبدأ بعض المستفيدين من تحويل هويتهم إلى إقامة.

وأوضح الشلهوب أن المحرومين من الإقامة النظامية من حاملي هوية زائر هم من دخلوا إلى المملكة بطريقة رسمية بغرض المرور أو الزيارات المختلفة.

كما أكد الشلهوب أن من عليه أي ملاحظات أمنية من حاملي هوية زائر لن يتمكن أيضاً من الحصول على الإقامة النظامية.

وأشار الشهلوب إلى أن هناك شروط لتحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية، هما أن يكون المستفيد لديه جواز سفر صادر عن الحكومة الشرعية وهوية زائر سارية المفعول بالإضافة إلى وجود مستضيف من جهة العمل

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