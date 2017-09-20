للشهر الثاني.... الحوثيون يمنعون الزيارة عن المختطفين في سجن الأمن السياسي

2017-09-20ظ… الساعة 19:31

التغيير – صنعاء:

قالت «رابطة أمهات المختطفين» اليوم الأربعاء، إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح يمنعون للشهر الثاني زيارة أهالي المختطفين في سجن الأمن السياسي، بحي حدة جنوب العاصمة صنعاء.

وذكرت الرابطة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «للشهر الثاني، الحوثيون يمنعون الزيارة وإدخال الطعام والماء لأبنائنا المختطفين داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء».

وأشارت إلى أن سجن الأمن السياسي بصنعاء تنتهك فيه كل القيم والحقوق الإنسانية.

وقبل أسابيع لقي والد أحد المختطفين حتفه أمام بوابات السجن، حين اعتدى عليه الحوثيون بالضرب والسحل، بسبب إصراره على زيارة نجله المختطف زنازين السجن.

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