الرئيس هادي يبحث مع الرئيس الامريكي مجالات التعاون بين البلدين

التغيير – صنعاء:
التقى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على هامش مشاركته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب .
وفي حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأمريكي استعرض الرئيسان الجهود المشتركة بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المختلفة وفِي مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب و بأشكاله وأوجهه المختلفة .
كما تناول الحديث تدخلات إيران في اليمن والمنطقة من خلال سياستها التوسعية عبر أدواتها و اذرعها الإرهابية المتمثلة بالمليشيات الحوثية و دعمها وإمدادها لهم بالصواريخ طويلة المدى لإقلاق الأمن و السلم الإقليمي و الدولي وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، اضافة الى الحديث عن جملة من القضايا والموضوعات التي تهم علاقة البلدين وتعزيزها المستقبلي .
هذا وقد التقى فخامة رئيس الجمهورية على هامش حفل الاستقبال بنائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس .
سبا
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