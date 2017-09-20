الحوثيون يختطفون الصحافي كامل الخوداني المقرب من صالح

2017-09-20ظ… الساعة 19:53

التغيير – صنعاء:

أفاد محامي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، باختطاف ميليشيات الحوثي، يوم الثلاثاء، للإعلامي كامل الخوداني، وهو من الإعلاميين المقربين من صالح.

وقال محمد مهدي المسوري، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: “تواصلت مع أسرة الأخ العزيز الإعلامي كامل الخوداني، وأفادوني بأنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص، أخبرهم بأنه شاهد مجموعة أشخاص في شارع حدة وهم يقومون باختطافه مع من كانوا معه، من منطقة حدة”.

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