الميليشيات الانقلابية تسحب مليار ريال من بنك الحديدة لاحياء النكبة

2017-09-20ظ… الساعة 19:49

التغيير – صنعاء:

قالت مصادر محلية بمحافظة الحديدة بأن مليشيات الحوثي سحبت مليار ريال يمني من فرع البنك المركزي بالحديدة.

واضافت هذه المصادر ان عملية السحب تمت دون ادراج العملية في اي بند من البنود التي تبرر سحب هذا المبلغ الكبير، وانها تأتي وفق مخالفة قانونية وضمن استنزاف المليشيات الحوثية المتكررة للسيولة من فرع البنك ، وذلك من اجل احياء حفل ما تسميه المليشيا بثورة 21 سبتمبر ، التي نكبت فيه الشعب اليمني واحالت حياته الى جحيم لا يطاق .

واشارت هذه المصادر بأن مليشيات الحوثي ومعها بعض المتحوثيين من عناصر حزب المخلوع يجهزون لنقل موظفي القطاع العام والخاص بمحافظة الحديدة للمشاركة في الاحتفال بنكبة 21 سبتمبر بالقوة وتحت التهديد باجراءت عقابية تعسفية ضد اي جهات او افراد يرفضون ذلك .

على صعيد متصل أكدت مصادر في قطاع مؤسسة الكهرباء فرع الحديدة لأن موظفي الكهرباء ، اجبرهم مدير فرع المؤسسة المعين من الحوثيين المدعو الجماعي سالم كليب ، اجبر الموظفين على المشاركة السفر الى صنعاء ، وتحت التهديد بالفصل وبالقوة مقابل 10000 الف ريال لكل شخص سيشارك ، واكدت مصادر في مؤسسة الكهرباء بأن المتحوث كليب سحب مليوني ريال من حساب المؤسسة العامه للكهرباء بالحديدة من أجل هذه المهمة.

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