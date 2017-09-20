نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اختطاف الخوداني والشرجبي

2017-09-20ظ… الساعة 20:01

التغيير – صنعاء:

ادانت نقابة الصحافيين اليمنيين اختطاف الزميلان الصحافيان كامل الخوداني وسامي الشرجبي من العاصمة صنعاء.

وقالت في بيان لها: تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين معلومات من زملاء صحفيين باختطاف الصحفي كامل الخوداني سكرتير تحرير موقع الميثاق نت والصحفي في موقع المؤتمر نت سامي الشرجبي ظهر أمس اثناء خروجهما من احد المطاعم بالعاصمة صنعاء.

واضافت : نقابة الصحفيين وهي تدين هذه الجريمة تطالب بسرعة الإفراج عنهما وكافة الصحفيين المختطفين، محملة جماعة الحوثي كامل المسئولية عن سلامتهم وحياتهم.

وتستنكر نقابة الصحفيين تزايد اختطاف الصحفيين ومضايقاتهم منذ التهديدات التي أطلقها قادة حوثيين في اجتماعهم مع عدد من الصحفيين قبل أيام .

وتدعو نقابة الصحفيين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات المعنية بحرية التعبير للتضامن مع الصحفيين اليمنيين ازاء ما يتعرضون له من حرب ممنهجة.

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