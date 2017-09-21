الرئيس هادي يستقبل ولد الشيخ ويجدد حرصه الدائم على السلام لوضح حدا للحرب

2017-09-21ظ… الساعة 11:24

التغيير – صنعاء:

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء امس بمقر إقامته بنيويورك المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في إطار بحث فرص السلام والسعي لتحقيق متطلباته تلبية لمصلحة الشعب اليمني ودعم المجتمع الدولي لإرساء معالمه ومحدداته وفقا والمرجعيات والقرارات ذات الصِّلة .

وفي اللقاء جدد فخامة رئيس الجمهورية حرصه الدائم على السلام لوضع حدا للحرب التي فرضها الانقلابيين على شعبنا والتي خلفت وراءها معاناة طالت مختلف شرائح المجتمع وأزهقت العديد من الأرواح البريئة التي تحصدها نيران المليشيات في تعز المحاصرة وغيرها من المدن .

وقال فخامة الرئيس :" من اجل تحقيق السلام قدمنا التنازلات تباعا حقنا لدماء شعبنا اليمني وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية تجاه أبناء وطنا كافة وللأسف لم يعيرها الانقلابيين اهتماما طوال الفترة الماضية وفي محطات السلام المختلفة ".

من جانبه عبر المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ عن تقديره لفخامة الرئيس ودعمه الدائم للمسار السلمي و صولا الى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني .. مشيدا بجهود فخامة الرئيس المخلصة نحو السلام الحقيقي والصادق الذي يحقن الدماء ويخفف المعاناة على الشعب اليمني، وقال :" هذا ما نلمسه منكم على الدوام ".

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير بلادنا لدى واشنطن الدكتور احمد عوض بن مبارك ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني.

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