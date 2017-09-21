فجر الأمل تنفذ حملة إغاثية عاجلة لاسر شهداء وجرحى شعب الدبى وسوق الصميل والجحملية بتعز
قبل 1 ساعة, 24 دقيقة

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2017-09-21ظ… الساعة 11:33

التغيير – صنعاء:

نفذت مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية حملة إغاثية عاجلة لاسر شهداء وجرحى القصف العشوائي في مناطق شعب الدبى والجحملية بمديرية صالة وسوق الصميل بمديرية القاهرة بمدينة تعز.

وقدتم توزيع السلل الغذائية والمواساة النقدية والملابس والتمور على جميع الأسر المتضررة بشكل مباشر من القصف في المناطق أعلاه

وكان هذا بحضور مدير فجر الامل عادل الصبري ومدير مديرية صالة منيرحميد سيف, والذي أشاد بالدور الإيجابي لفجر الأمل ومبادرتها المعهودة في مثل هكذا أحداث.

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