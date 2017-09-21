رئيس الوزراء يؤكد أن المهرة من المحافظات الواعدة بالثروات المعدنية والغازية

2017-09-21ظ… الساعة 19:59

التغيير- صنعاء:

أكد رئيس الوزراء بأن المهرة من المحافظات الواعدة بالثروات المعدنية والغازية، وتحمل مستقبلا حافلا وزاهرا بالخير والنماء، فهي محافظة السلام والأمن والاخاء.

جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم، اجتماعاً موسعاً بالشيوخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة المهرة، وذلك في كلية التربية، برعاية فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بحضور محافظ اتلمحافظة محمد عبدالله كده، و الأمين العام بالمحافظة سالم عبدالله نيمر، واعضاء السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية.

وقال رئيس الوزراء"تشرفنا بزيارة محافظة المهرة، وهي بتوجيه مباشر من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي حرص على أن تبقى المحافظة دائما باهتمام الرئاسة والحكومة، وإن تأخرت زيارتنا إليها لكنها كانت وستظل المهرة وأهلها الطيبون دائما في عقولنا وقلوبنا".

وأضاف"ان الظروف التي تمر بها البلاد لازالت صعبة، وتتطلب من الجميع المزيد من الثبات والقوة، ونحن نواجه عدوا لا هدف له إلا التفرد بالسلطة والثروة وعودة التاريخ إلى عهد الإمامة والاستعباد، فالشعب لن يرض بأن تصادر قيمه الوطنية والجمهورية".

وألمح بأن المهرة ستشهد نهضة تنموية، وسيتم الاهتمام بالتعليم بكافة مراحله، كما سيتم العمل لبناء كليات اكثر حتى خلال سنتين يمكن أن تتبلور ملامح بناء جامعة خاصة لمحافظة المهرة..مشيراً الى انه يجب أن التمسك بقوة الوحدة والاتحاد، ولنا في كثير من الدول ذات النظام الاتحادي تجارب نجاح كبيرة، فيجب أن تسقط المركزية وأن تنتصر الجمهورية.

وألقى عضو مجلس الشورى الشيخ توكل سالم ياسين كلمة الشخصيات الاجتماعية، رحب في مستهلها بزيارة دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى المحافظة، وتوجه للجميع بالتهاني بحلول العام الهجري الجديد، وحلول أعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر، وتوجه بالتهاني للرئيس والقيادة الشرعية بمناسبة الأعياد الوطنية.

وقال"لقد كانت زيارتكم يادولة رئيس الوزراء والوفد المرافق لكم، بشرى خير لكل أهالي المهرة وعلقنا عليها الآمال، لقد كانت مثمرة من خلال مشاركتنا ومتابعتنا لها خاصة في ما وضعتموه من حجر أساس لمشاريع حيوية تهتم بالطاقة والمياه والطرقات".

وأضاف"مازلنا نطالب الحكومة ببذل المزيد من الاهتمام بمحافظة المهرة لما تمتلكه من منافذ برية وبحرية وجوية، وهي البوابة الشرقية لليمن، والرابط بين بلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي".

وطالب الشيخ ياسين ببناء جامعة لأبناء المهرة..مشيرا بأن المرحلة الراهنة تتطلب بناء الجامعة لكثرة الطلاب المقبلين على الدراسة وشحة المقاعد التي يحصل عليها أبناء المهرة في الجامعات اليمنية الأخرى.

بدوره ألقى محافظ محافظة المهرة محمد عبدالله كده، كلمة المحافظة والسلطة، رحب في مستهلها بزيارة دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، والجهود الكبيرة التي قدمتها الحكومة في اعتماد ووضع حجر أساس العديد من المشاريع الخدمية والحيوية للمحافظة.

وعبر عن سعادته البالغة بزيارة دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له..مثمناً حجم العمل ومستوى الإنجاز الذي قدمته الحكومة بالتعاون مع قيادة المحافظة والسلطات المحلية في مناقشة العديد من القضايا الأمنية والعسكرية والخدمية والسياسية.

وقال كده" ونحن في المحافظة كسلطة وشيوخ وأعيان وشباب ومنظمات المجتمع المدني يجب علينا أن نستمر في اصطفافنا الوطني تحت راية القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية، وأن نشمر عن سواعدنا لتنفيذ ومتابعة المشاريع التي اعتمدتها الحكومة".

حضر الاجتماع كلاً من رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ووزراء الاتصالات لطفي باشريف، والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، والثروة السمكية فهد كفاين، والنقل مراد الحالمي، والعدل جمال عمر،والثقافة مروان دماج، ووزير الدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، ووزير الدولة صلاح الصيادي، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ونواب وزراء الكهرباء مبارك التميمي، والاعلام حسين باسليم، ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد جغمان الجنيدي، ومدير دائرة شئون الأفراد بوزارة الدفاع العميد الخضر عبدالله، ورئيس مصلحة الضرائب عوض حمران.

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