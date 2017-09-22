مقتل 170 انقلابيا بينهم قيادات ميدانية خلال ثلاثة أيام بجبهة حرض

2017-09-22ظ… الساعة 19:52

التغيير- صنعاء:

لقي ١٧٠ عنصرا من مقاتلي الميلشيات الانقلابية مصرعهم بينهم قيادات ميدانية خلال الثلاثة الأيام الماضية في المعارك الدائرة في جبهة حرض الحدودية .

وقالت مصادر محلية، بحسب المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن مليشيا الحوثي وصال الانقلابية استقبلت خلال الثلاثة الأيام الماضية اكثر من ١٧٠ عنصرا من مقاتليها في مبنى قيد الانشاء في مديرية حيران المحاذية لمديرية حرض قبل أن يتم توزيعهم إلى قراهم وعلى مستشفيات المحافظة .

واضافت المصادر أن مستشفى الجمهوري بالمحافظة استقبل خلال اليومين الماضيين عشرات الجثث بينهم قيادي حوثي يدعى ابو امجد الجبري مسؤل الإمداد والإسناد بجبهة حرض .

واكدت مصادر محلية أخرى بمديرية المفتاح أن المديرية استقبلت يومي الاربعاء والخميس الماضيين عشرات القتلى من أبنائها لقوا مصرعهم في المعارك الأخيرة بجبهة حرض .

هذا وتتعرض المليشيا لخسائر فادحة في جبهتي حرض وميدي لا سيما في المعارك الأخيرة التي دارت بينها وبين الجيش الوطني في وادي بن عبدالله بجبهة حرض .

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