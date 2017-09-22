تعز: الجيش يستعيد الصيار في الصلو

2017-09-22ظ… الساعة 20:13

التغيير – صنعاء:

استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الجمعة عدداً من المناطق بمديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وقالت مصادر إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خاضت معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمديرية الصلو استعادت منطقة الصيار الاستراتيجية ومنطقة أعمال والضعة.

وأكدت المصادر مقتل وجرح العديد من عناصر المليشيا الانقلابية، وأسر اثنين من عناصر المليشيا، فيما استشهد اثنين من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وهم العقيد/ عبدالله محمد السليماني والمساعد عبدالله العوني.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الانقلابية المتمركزة في أطراف مديرية الصلو قصفت بشكل عنيف القرى السكنية بمديرية الصلو، وعدد من المواقع التي يسيطر عليها الجيش الوطني رداً على التقدم الذي وقع اليوم.

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