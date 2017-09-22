اليمن تحصل على مقعد الامين العام المساعد في رابطة مجالس شيوخ افريقيا والعالم العربي

2017-09-22ظ… الساعة 21:47

التغيير – صنعاء:

حازت الجمهورية اليمنية الخميس على مقعد الامين العام المساعد في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي. فيما آلت رئاسة الرابطة للعام الجديد للمغرب، وحصلت دولة اثيوبيا على مقعد الأمين العام .

وجاء هذا الاستحقاق خلال أعمال الاجتماع الحادي عشر لمجلس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والمؤتمر العام العاشر للرابطة الذي استمر خلال يومي 20 و21 سبتمبر واختتمت اعماله اليوم في العاصمة المغربيةالرباط .

وفي تصريح خاص اشار سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية الشقيقة عزالدين الأصبحي الى ان حضور اليمن رغم كل التحديات والصعاب التي تمر بها يبقى متميزا وقادرا على العطاء والإسهام الفاعل في مختلف المحافل الدولية.

مؤكدا ان دعم الأشقاء في الدول العربية وأفريقيا لليمن وقيادتها الشرعية محل تقدير من كل الشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،

واشاد الاصبحي بدعم الأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة الذين نظموا لهذه الدورة والذي كان "رائعا ومميزا كما عهدناهم مع اليمن وشعبه وقيادته".

وفي افتتاح الدورة التي بدأت الاربعاء أكدت كلمات رئاسة المجلس السابقة من السودان وكلمات الرئاسة الحالية من المغرب وكلمة الأمانة العامة على اهميه الحفاظ على الرابطة ودعم مسارها في عالم يسوده التحديات الكبيرة.

ويعد هذا الاطار من أهم الاطر التي تعزز من الشراكة والتعاون بين العالم العربي و أفريقيا اللذين يشكلان عمقا واحد لكل منهما وسندا حقيقيا لابد من دعمه ورفع مستوى تعاونهم المشترك.

وتناول المؤتمر الذي عقد دورته بمقر مجلس الشورى المغربي جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مجالس الشورى في العالم العربي وأفريقيا.

كما تناول التقرير العام نشاط الرابطة وإعادة انتخاب رئاسة الرابطة والأمانة العامة.

....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet