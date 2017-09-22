رئيس الوزراء يهنئ منتخبنا الوطني للناشئين بتأهله إلى نهائيات آسيا

2017-09-22ظ… الساعة 21:53

التغيير – صنعاء:

بعث رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم،برقية تهنئة إلى وزير الشباب والرياضة نايف البكري، ورئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد العيسي، وبعثة وأعضاء المنتخب الوطني للناشئين المشاركة في تصفيات أمم آسيا لكرة القدم تحت سن 16عاما بتأهله إلى نهائيات آسيا من التصفيات التي تصدرها منتخبنا برصيد 6 نقاط من فوزين على قطر 6-1 و بنجلاديش 2– صفر ضمن بها صدارة المجموعة.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته واعتزازه الكبيرين ومعه كل أبناء شعبنا اليمني العظيم بما قدمه المنتخب من مستوى رائع توجه بالصدارة والتأهل رغم ظروف الإعداد الصعبة الذي تعيشه بلادنا.

وقال رئيس الوزراء "في غمرة احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، يهدينا لاعبو منتخبنا للناشئين فرحة مفقودة، وأسعدوا شعبهم ومنحونا ابتسامة باتت غائبة وجددوا فينا الأمل لمواصلة السير نحو الوطن الذي ينتصر لقدراتهم ومواهبهم الفذة رغم الظروف الصعبة جراء الحرب الهمجية التي شنها الحوثي وصالح وتسببهم في إلحاق أذى كبير بشعبنا".

وأضاف الدكتور بن دغر "ان هذا المنتخب سيحظى بالتكريم والرعاية التي يستحق بهدف دفعه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية المشرفة في قادم الاستحقاقات التي تنتظره".

وأشار رئيس الوزراء الى أن إنجاز التأهل الذي تحقق للكرة اليمنية على أيدي لاعبو منتخبنا للناشئين يأتي وقد قطعت الحكومة شوطا جيدا وبذلت جهودا كبيرة للدفع بتطوير العمل الرياضي في البلاد وإعادة ترميم المنشئات الرياضية المدمرة وبناء منشئات نموذجية جديدة واستئناف الدوري الكروي وعودة النشاط الرياضي في جميع المحافظات.

وجدد رئيس الوزراء تهانيه لأبنائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري واتحاد الكرة ولشباب الوطن بشكل عام، بهذا الإنجاز الرياضي الكبير.

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