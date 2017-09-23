الانقلابيون يتراجعون عن إعدام صحافي يمني

2017-09-23ظ… الساعة 12:38

التغيير- صنعاء:

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن «الوزارة ستبذل جميع الجهود لإنهاء معاناة الصحافيين اليمنيين»، مؤكدا أن الوزارة تقوم بالتواصل مع جميع المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، من أجل إيصال أصوات الصحافيين اليمنيين الذين تعرضوا للانتهاكات والضغط على الميليشيا الانقلابية للإفراج عن الصحافيين المعتقلين في سجونها، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الصحافي المخضرم يحيى عبد الرقيب الجبيحي».

وأشاد الإرياني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، «بالدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب ونقابة الصحافيين اليمنيين في كشف الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي صالح في حق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية اليمنية»، مثمنا الدور الفاعل للمملكة العربية السعودية «لرعاية المؤسسات الإعلامية اليمنية، ولما يقدمونه من دعم للصحافيين والإعلاميين اليمنيين».

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها الأمم المتحدة للتدخل لإلزام الميليشيا الانقلابية بالذهاب إلى مشاورات سلام غير مشروطة، وتنفيذ المرجعيات المتفق عليها والمدعومة إقليميا ودوليا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصِلة وفِي مقدمتها القرار الدولي 22016.

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