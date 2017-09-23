وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك

2017-09-23ظ… الساعة 13:29

التغيير – صنعاء:

اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الجمعة، #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح، بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في #صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد لوكوك، في اجتماع رفيع المستوى حول #اليمن عقد بمقر الأمم المتحدة، أنه "في كثير من الأحيان تقوم السلطات الفعلية في صنعاء بتأخير أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية"، بحسب بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الرسمي.

وأضاف أنه تتم "عرقلة تحرك العاملين في المجال الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بالاستجابة لمرض الكوليرا".

وشدد المسؤول الأممي، على أن عرقلة الحوثيين لوصول المساعدات الإنسانية "غير مقبولة".

وفي الاجتماع، جدد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، التأكيد على استعداد الحكومة الشرعية للتعاون مع الوكالات الإنسانية، لكنه شدد على ضرورة ألا يكون تيسير وصول المساعدات مكافأة للأطراف الأخرى.

وأوضح المخلافي، أن استمرار إدارة الميليشيا لمطار دولي أو لمنفذ مهم كالحديدة لتخصصه لتهريب السلاح كما هو معروف، سيكون مكافأة للانقلاب. وقال "فيما يتصل بوصول المساعدات، بما في ذلك وضع مطار صنعاء، يجب أن يكون هذا حقا للمواطن لا مكافأة للانقلاب، وهذا هو الفرق بين ما نطرحه نحن وما قد يطرحه الانقلابيون في هذا الموضوع".

وتحدث الوزير المخلافي عما وصفها بالمأساة الحقيقية المتمثلة بتجنيد الأطفال في اليمن. وقال "إن 70% من جنود الميليشيات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والسابعة عشرة".

بدوره، اعتبر جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ما يحدث في #اليمن "كارثة من صنع الإنسان، ويمكن للإنسان أن يحلها". وقال "لم ينج مكان في اليمن من الوضع، ولا يوجد مكان لا يحتاج إلى دعمنا".

.....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet