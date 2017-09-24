الرئيس هادي يسخر من الحوثي: ينتظر المهدي في كهوف صعدة

2017-09-23ظ… الساعة 23:28

التغيير- صنعاء:

رجح الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن يكون زعيم الحوثيين، عبدالملك #الحوثي، موجوداً في كهوف #صعدة، وأشار هادي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" ساخراً إلى أن عبدالملك #الحوثي ينتظر نزول "المهدي المنتظر"، كي يتحركا معا، وفقاً لتصريحات الرئيس اليمني.

وكشف الرئيس اليمني أن #مجلس_النواب سوف يعقد جلساته في عدن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وحول عودته إلى عدن، قال هادي إن هذه الخطوة ستأتي في أي وقت، وهي ليست مرتبطة بزمن معين.

وإلى ذلك، أشاد الرئيس اليمني هادي بمركز #الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية على الدور الكبير الذي يقوم به في #اليمن.

وقال إن المركز الوحيد الذي التزم بما تعهد به من عمليات إمداد غير عادية في دعم المشروعات الإنسانية على مستوى كل المحافظات اليمنية.

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