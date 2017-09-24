مشروع التغذية المدرسية يدشن توزيع مساعدات لاكثر من 479 ألف أسرة في 12 محافظة يمنية

2017-09-24ظ… الساعة 14:10

التغيير – صنعاء:

دشنت الفرق الميدانية التابعة لمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بوزارة التربية والتعليم توزيع المساعدات الغذائية التي تستهدف 479 ألف و 13أسرة نازحة ومتضررة في 12 محافظة.

وأشار مدير عام مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية حمود محمد الأخرم إلى أن عملية التوزيع مستمرة في المحافظات المستهدفة ضمن خطة شهر سبتمبر 2017م

وأوضح أن المشروع يستهدف 24 ألفا و734 أسرة بعمران، تسعة آلاف و312 أسرة بصنعاء و30 ألفا و 703 أسرة بالبيضاء، و30 ألفا و 124 أسرة بالمحويت، و33 ألفا و245 أسرة بحجة، و63 ألفا و 678 أسرة بأمانة العاصمة، و108 آلاف و 220 أسرة بتعز و57 ألفا و 155 أسرة بإب، و25 ألفا و295 أسرة بالحديدة، إضافة إلى 86 ألفا و520 أسرة بصعدة .

وبين مدير عام المشروع ان عملية التوزيع تتم من خلال لجان مركزية ولجان محلية في 1901 مركز (مدرسة ) توزيع ضمن المحافظات المستهدفة

وثمن الأخرم جهود برنامج الأغذية العالمي في توفير المساعدات الغذائية وإسهاماته في تخفيف أعباء الأسر المتضررة وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد

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