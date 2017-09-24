بتمويل Q8Ping .. استئناف مخيم النور الطبي الـ 16 في مديرية القفر بمحافظة إب

2017-09-24ظ… الساعة 14:21

التغيير – صنعاء:

تُستأنف يوم غد الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2017م أعمال مخيم النور الطبي المجاني الـ 16 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مستشفى الرحاب الريفي بمديرية القفر محافظة إب ؛ وذلك بعد الانتهاء من المخيم الـ 15 في مركز المحافظة بتمويل متابعي مدونة ( Q8Ping ) الإلكترونية ضمن تبرعات ليلة 29 رمضان 1438 هـ .

يهدف المخيم إلى إجراء الفحوصات والمعاينة لأكثر من (2500) مريض من الفقراء والنازحين رجالاً ونساءً وأطفالاً ، وكذا إجراء أكثر من (200) عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات .

وتشرف جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن على المخيم بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان وتنفذه جمعية النبراس الصحية بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية بمحافظة إب.

وأكدت مدير مكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر معالي العسعوسي أن الجهود متواصلة لمكافحة العمى الذي يمكن تجنّبه ، وزيادة فرص حصول الناس في مختلف محافظات اليمن على خدمات صحة ورعاية العيون من خلال مخيمات النور الطبية المجانية التي تنفذ على نفقة أهل الخير .

وأشارت العسعوسي إلى أن الاحصائيات التابعة لوزارة الصحة اليمنية تبين أن المياه البيضاء أحد أسباب العمى في اليمن ، ورغم القفزة الكبيرة في عدد عمليات إزالة المياه البيضاء التي يجري تنفيذها حالياً والذي وصل إلى (62577) عملية سنوياً إلا أن اليمن مازالت بحاجة إلى إجراء نحو (75000) عملية جديدة كل عام للتخفيف والإقلال من حالات العمى التراكمية وتجنب العمى للحالات الجديدة .

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن الوضع الحالي في اليمن كارثي من الناحيتين الصحية والإنسانية، فكل سبل وأدوات الرعاية الصحية أصبحت شبه معدومة وغير متوفرة في أكثر من (90 %) من المستشفيات ، كما تشير التقارير الدولية إلى أن (30%) فقط من احتياج اليمن في الجانب الدوائي والمستلزمات الطبية تصل إلى البلاد .

وحثت العسعوسي المنظمات الدولية والإقليمية على دعم القطاع الصحي المتدهور في اليمن قائلة : " قطاع الصحة منهار ، توقفت المستشفيات عن العمل وانعدمت الأدوية والمستلزمات الطبية ، المرضى لايجدون الرعاية الطبية اللازمة و المنظمات العاملة داخل البلد تبذل أقصى الجهود لتدارك هذا الوضع الخطير ومازالت بحاجة لمزيد من الدعم " .

الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ 36 عاماً ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الجانب الصحي ، خدمات المياه ، محاربة الفقر ، تطوير الكفاءات البشرية ، و خلق روح التعاون والإبداع .

و مكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر عضو في الكُتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي : كتلة تأمين الغذاء وسُبل العيش التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ، كتلة المياه والصرف الصحي التابعة لمنظمة اليونيسف ، كتلة الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، الكتلة اللوجستية التابعة لمنظمة الغذاء العالمي (خدمة الطيران الإنساني) ، وكتلة التغذية التابعة لمنظمة اليونيسف.

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