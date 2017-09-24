44 صاروخا وقذيفة ألقتها المليشيا على قرى سكنية بالصلو خلال 24 ساعة

2017-09-24ظ… الساعة 14:33

التغيير – صنعاء:

شنت المليشيا الانقلابية قصف مدفعي وصاروخي ،امس السبت، قرى سكنية بمديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز، تزامنًا مع استهداف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمواقع المليشيا في المديرية .

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ”سبتمبر نت” ان 44 صاروخ كاتيوشا وقذيفة ، أطلقتها المليشيا الانقلابية ، منذ مساء الجمعة حتى لحظة كتابة الخبر وسقطت على قرية الصيار التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية امس الجمعة .

ويأتي هذا القصف العنيف للقرى السكنية من قبل المليشيا بعد التقدم الميداني الذي حققه الجيش الوطني واستعادته قرى الصيار وعدد من المناطق.

وذكرت المصادر أن “طيران التحالف العربي كثف من تحليقه على مواقع الميليشيا في مديرية الصلو فيما استهدف بالامس بغارات جوية تعزيزات عسكرية للمليشيا الانقلابية في نقيل الصلو اسفرت عن تدمير طقمين عسكرين .

وبحسب المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استهدفت بالمدفعية مواقع وثكنات عسكرية تابعة للمليشيا الانقلابية، في قرى الحود والعقيبة والشرف مشيرة الى إن الاستهداف يأتي “ردًا على قصف المليشيا الانقلابية للمناطق المحررة”.

واكدت المصادر عن “وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية في المناطق المستهدفة”، مؤكدة إلى أن “الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستمر باستهدافه مواقع الميليشيا الانقلابية، طالما هي مستمرة بقصف المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش والمقاومة”.

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