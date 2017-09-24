بيان صحفي صادر عن القوى السياسية لإسناد الشرعية في محافظة تعز

2017-09-24ظ… الساعة 17:32

التغيير- صنعاء:

في أجواء مفعمة بأسارير الفرح والابتهاج بقدوم العيد الخامس والخمسين لثورة 26 سبتمبر الخالدة وقيام النظام الجمهوري والقضاء على نظام الامامة الفاسد عام 62 وبروح الشعور بالمسؤلية التاريخية والوطنية والأخلاقية بين كل قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية المؤسسة لتحالف القوى السياسية لإسناد الشرعية في محافظة تعز-وهي :

- االتجمع ﺍليمني للاصلاح.

- الحزب الاشتراكي اليمني.

- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

- المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية.

- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي.

- حزب البعث العربي الاشتراكي.

- إتحاد القوى الشعبية.

- إتحاد الرشاد اليمني.

- حزب العدالة والبناء.

- سلفي اللقاء الوطني المشترك.

وفي اجتماع تاريخي للهيئة التنفيذية للتحالف المكونة من ممثلين اثنين في كل حزب وتنظيم سياسي - عقد يوم السبت الموافق 2017/9/23م بمقر أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز - برئاسة الدكتور - عبد الحكيم عون وكيل المحافظة( ممثل سلفي اللقاء الوطني المشترك) وفي هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية ورؤساء الدوائر السياسية فيها تم انتخاب رئاسة الهيئة التنفيذية للتحالف للدورة الاولى ومدتها ثلاثة اشهر وذلك على النحو الاتي :

- الأستاذ/ عبد الحكيم شرف - الحزب الاشتراكي اليمني- رئيسا للهيئة التنفيذية للتحالف.

- الأستاذ/ يحي محمد سيف - حزب البعث الاشتراكي القومي- ناطقا رسميا ورئيسا للجنة الاعلامية.

- الأستاذ/ محمد مهيوب - حزب الرشاد اليمني - مقررا ورئيسا للجنة السكرتارية.

ان تأسيس هذا التحالف الذي يعلن اليوم نتيجة انتخاب رئاسة هيئته التنفيذية هو ثمرة ناضجة من ثمار التعاون والتنسيق بين مكونات العمل السياسي في المحافظة والسلطة المحلية لخلق كتلة وطنية عريضة مع السلطة المحلية وأجهزة مختلفة تظم المكونان السياسية وقوى المجتمع الحية الواقفة في خندق الشرعية للقيام بمسؤلياتها الوطنية والأخلاقية وتوحيد جهودها عبر سياسات واليات محددة وخلق شراكة متكافئة وعادلة لمواجهة تحديات المرحلة وإدارتها على قاعدة التوافق الوطني لمواجهة تحديات المرحلة . ويهدف التحالف من خلال برنامجه السياسي المرحلي الى تحقيق الاهداف العامة التالية :

- توحيد الجهود لاستكمال عملية تحرير المحافظة.

- إعادة تاهيل مؤسسات الدولة العسكرية، والأمنية، والمدنية، والقضائية، بالمحافظة.

- خلق تحالف وطني واسع لدعم جهود السلطة المحلية، وبناء مؤسسات الدولة بالمحافظة.

ويسعى التحالف الى تجسيد هذه الاهداف والسياسات المحددة في برنامج عمله السياسي وفق اليات وخطط علمية وعملية تم إعدادها واقرارها من قبل كل الاحزاب والتنظيمات السياسية المؤسسة للتحالف. وبحسب لائحة داخلية منظمة لعمله في مركز المحافظة والمديريات وضوابط عامة وميثاق شرف تم التوقيع عليه من قبل كل المكونات السياسية والإلتزام به وفقا لما هو موضح في برنامجها السياسي . وتؤكد هيئة رئاسة التحالف بانها ستسعى على تجسيد الاهداف و السياسات الواردة في برنامجها السياسي تحت قيادة الشرعية ، وبالتعاون الوثيق مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف استعادة الدولة، وانهاء الانقلاب، واستتباب الامن والاستقرار في المحافظة وفي كل ربوع الوطن اليمني.سائلين من الله العون والتوفيق.

رئاسة الهيئة التنفيذية لتحالف القوى السياسية لإسناد الشرعية في محافظة تعز .

....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet