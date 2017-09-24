محافظ تعز يشدد على تحييد العمل الانساني والنأي به عن الصراعات الجانبية

2017-09-24ظ… الساعة 17:54

التغيير – صنعاء:

ثمن محافظ محافظة تعز الاستاذ علي المعمري جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في دعم محافظة تعز ، والإسهام في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعيشها أهالي المحافظة نتيجة الحصار والحرب التي تشنها المليشيات الإنقلابية ضد محافظة تعز .

جاء ذلك خلال لقائه السبت د. صالح الذيباني مسؤول مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية بالعاصمة المؤقتة عدن والاخ فهمي سالمين بن منصور المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة الانسانية .

وأشار المعمري الى الأدوار المبكرة لمركز الملك سلمان لإغاثة محافظة تعز عبر الإنزال الجوي للمعونات والمواد الطبية وكذا قوافل الإغاثة ، مثنيا على كافة الجهود والمواقف الإنسانية للمركز ، والتي تنطلق من مبدأ الأخوة وروابط العقيدة والدين والإنسانية .

كما اشاد بالجهود الانسانية لائتلاف الخير، في محافظة تعز .

واستعرض اللقاء خطة توزيع « ستة وسبعون ألف ومائتين وخمسون سلة غذائية » جديدة عبر ائتلاف الخير مقدمة من مركز الملك سلمان لعدد 14 مديرية من مديريات محافظة تعز ، وضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الخطة في المناطق والمديريات المستهدفة .

وشدد المحافظ المعمري في اللقاء على أهمية تحييد العمل الانساني والنأي به عن الصراعات الجانبية ، وتقديم كافة التسهيلات لأداء المنظمات العاملة في المجال الاغاثي والإنساني والتغلب على المعوقات التي تواجه عمل هذه المنظمات .

حضر اللقاء صالح بامخشب مدير البرامج في ائتلاف الخير ، ومدير العلاقات العامة في الائتلاف علوي بازياد ، وعادل المشمر مدير عام مديريات المعافر ، وعبد العزيز الشيباني مدير عام مديرية الشمايتين

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