محور تعز يقيم ندوة "الجيش الوطني الواقع والطموح والدور المجتمعي"

2017-09-25ظ… الساعة 17:27

التغيير- صنعاء:

أقامت اللجنة التحضيرية لمهرجان 26 سبتمبر وشعبة التوجية المعنوي بمحور تعز، ندوة بعنوان "الجيش الوطني في تعز،الواقع والطموح والدور المجتمعي".

و تناولت الندوة والتي أقيمت برعاية قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، مراحل بناء وتأسيس الجيش ومهامه وانجازاته و ودوره في الماضي والحاضر والمستقبل.

وفي الندوة التي حضرها عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية ومدراء عموم المحافظة قدّم العقيد،منصور الحساني، الناطق باسم قيادة المحور ورئيس عمليات اللواء 22 ميكا، ورقة مراحل بناء الجيش الوطني - الواقع والطموح.

وتطرق الحساني في ورقته إلى مرحلة بناء وتأسيس الجيش مروراً بمرحلة الدمج والترقيم و الهيكلة التنظيمية في الجانب الإداري بالإضافة إلى مرحلتي التدريب والتأهيل و الدعم والتسليح.

كما ناقش الحساني أبرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجيش موضحاً ذلك "إصرار بعض الفصائل على عدم الدمج بشكل كامل وفعلي ، عدم صرف المرتبات،وعدم توفر التغذية والإمكانيات الكافية في التسليح ووسائل النقل".

وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات الذكرى الخامسة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة

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