عرض عسكري بتعز ومهرجان خطابي وفني بمأرب احتفاءً بسبتمبر

2017-09-26ظ… الساعة 19:14

التغيير – صنعاء:

حيت محافظتي تعز ومأرب اليوم الثلاثاء عرضاً عسكرياً، وحفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة العيد الوطني الخامس والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة 1962.

وشهدت تعز عرضاً عسكريا مهيباً قدمته الوحدات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز، وسط حضور جماهيري واسع اكتظ بهم شارع جمال وسط مدينة تعز.

وتعهد أبطال الجيش الوطني المشاركون في العرض العسكري بالدفاع عن الوطن ومواصلة المعركة حتى تحرير اليمن كاملاً، وتخليصه من براثن الإمامة الذين يريدون إعادة العصر الكهنوتي الإستبدادي.

وفي محافظة مأرب أقامت السلطة المحلية مهرجاناً خطابياً وفنياً حضره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن/ طاهر بن علي العقيلي، واللواء/ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، ووكلاء المحافظة، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية.

وخلال الحفل ألقى محافظ محافظة مأرب كلمة دعا فيها إلى تضافر الجهود والتمسك بالثوابت الوطنية التي قامت من أجلها ثورة 26 سبتمبر 14 أكتوبر المجيدتين.

وهنأ محافظ مأرب القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائب الرئيس الفريق الركن/ علي محسن صالح، والشعب اليمني بثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وأكد في كلمته على العمل بما يحقق الانتقال إلى المستقبل والنهوض بالوطن، والحفاظ على السلم الإجتماعي، ونهج التسامح والوطنية، ونبذ العنف، والقبول بالآخر.

ودعا إلى تكثيف الجهود والعمل على استعادة الدولة، وبناء الدولة الإتحادية التي يسودها القانون، والسير بخطاً ثابتة نحو الأهداف السامية.

كما دعا محافظ مأرب المجتمع الدولي والإقليمي إلى التنبه لمخططات المليشيا الإنقلابية التي تسعى للتحكم في المياه والممرات المائية، وتأثير ذلك على السلم المحلي والإقليمي والملاحة الدولية.

وشهد المهرجان الذي أقيم بالصالة الرياضية بمأرب عروضاً فنية ومسرحية بقيادة الفنان فهد القرني، إضافة إلى وصلات فنية وقصائد شعرية.

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