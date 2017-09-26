مصدر ينفي انتماء باسندوة لاي حزب سياسي

2017-09-26ظ… الساعة 19:32

التغيير – صنعاء:

نفى مصدر مقرب من رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق الأستاذ محمد سالم باسندوه صحة الاخبار التي تنشر بين فترة وأخرى في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول انتمائه لبعض الأحزاب السياسية

واكد المصدر ان الأستاذ باسندوه لم ينتمي لاي حزب ولم يكن يوما عضوا في أي حزب لا قبل الوحدة ولا بعدها وانه غادر العمل الحزبي منذ انتهاء دور جبهة التحرير في جنوب اليمن بعد الاستقلال

وقال ان الأستاذ محمد سالم باسندوه لم ينتم لا لحزب المؤتمر الشعبي العام ولا لحزب الاصلاح او أي حزب اخر واثناء وجوده في المعارضة كان ضمن تكتل وطني واسع يضم سياسيين ومستقلين وشخصيات وطنية بإعتباره شخصية وطنية مستقلة وكان اختياره رئيسا للمعارضة على هذا الأساس وعدم انتمائه لاي حزب من الأحزاب لايعني ان موقفه عدائي تجاه اي من الأحزاب وانما فضل البقاء على مسافة واحدة من كل الأحزاب والقوى السياسية الوطنية.

وتمنى المصدر من وسائل الاعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي تحري الحقيقة في نشر المعلومات لان شخص بمكانة الأستاذ باسندوه لايمكن تجاهل تاريخه السياسي والنضالي وسيرته الوطنية معروفة للجميع

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