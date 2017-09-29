الجيش الوطني يتقدم بقلب وميمنة هيلان بصرواح

2017-09-29ظ… الساعة 18:54

التغيير – صنعاء:

تمكن أبطال الجيش الوطني في صرواح شرق محافظة صنعاء من تحقيق تقدم ميداني إثر هجوم استهدف مواقع المليشيا الانقلابية بهيلان فجر اليوم الجمعة.

وأكدت مصادر ميدانية لـ”سبتمبر نت” أن أبطال الجيش الوطني شنوا عند ساعات الفجر الأولى هجوماً تمكنوا خلاله من التقدم في قلب وميمنة هيلان والسيطرة على مواقع هامة.

وبحسب المصادر فإن المواقع التي استعادها أبطال الجيش الوطني، هي المقطع والشبك والريت، فيما لاتزال المواجهات مستمرة حتى ساعة كتابة الخبر عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة.

وذكرت المصادر أن طيران التحالف العربي شن ٧ غارات استهدفت مواقع المليشيا الانقلابية وتجمعاتهم، كما قامت مدفعية الجيش بتغطية نارية كثيفة للهجوم.

وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى أوساط المليشيا خلال الهجوم، إلا أنه لم يتسن التأكد من معرفة عددهم.

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