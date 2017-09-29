عناصر الانقلاب يفرون من مواقع تقدم الجيش في حجة

2017-09-29ظ… الساعة 18:57

التغيير- صنعاء:

تقدمت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، أمس الخميس، نحو مواقع جديدة خاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بمحافظة حجة (123 كلم شمال غربي صنعاء).

ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، عن مصدر عسكري في المنطقة الخامسة قوله، إن قوات الجيش الوطني تمكنت صباح (أمس) من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة شمال وادي بن عبد الله بمدينة حرض بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح).

وذكر المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية أن المعارك التي اندلعت منذ الفجر بين الجيش الوطني والميليشيا، أسفرت عن مصرع وجرح أعداد كبيرة من عناصر الميليشيا، التي فرت أمام تقدم رجال الجيش الوطني.

وتمكن الجيش الوطني في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي مدعوما بقوات تحالف دعم الشرعية من التقدم في حرض، والوصول إلى منطقة «الحثيرة» المحاذية لميدي من جهة الجنوب، واستعاد أجزاء من وادي بن عبد الله شمال غربي حرض.

وتشهد المناطق الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية في محافظة حجة مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو عام ونصف، خلفت أضرارا بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.

وتجددت المواجهات في نهم وريف تعز والبيضاء والجوف، وسط قصف متبادل وسقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين.

وأحبطت قوات الجيش اليمني هجوماً شنته ميليشيات الحوثي وصالح على مواقع في محافظة الجوف أول من أمس، وأسقطت 7 عناصر انقلابية خلال اشتباكات في جبهة القتب بالمحافظة ذاتها.

إلى ذلك، عقد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة شرق العاصمة صنعاء، أمس.

وفي الاجتماع نقل رئيس الأركان لقادة وضباط المنطقة السابعة تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة ٢٦ سبتمبر، وقدم قائد المنطقة السابعة اللواء الركن ناصر الذيباني تقريرا حول مستجدات العمليات العسكرية ومستوى الجاهزية القتالية لوحدات المنطقة.

واطلع رئيس الأركان على سير تنفيذ خطط التدريب والتأهيل في المعسكر التدريبي بالمنطقة السابعة وشدد على مضاعفة الجهود بما يلبي أمل المواطنين في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات لتخليصهم من الميليشيا الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة.

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