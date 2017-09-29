ترتيبات لافتتاح مكتب للمبعوث الأممي إلى اليمن في عدن
قبل 1 ساعة, 41 دقيقة

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2017-09-29ظ… الساعة 19:26

التغيير – صنعاء:

ناقش اجتماع مشترك بين وزارة الداخلية اليمنية وفريق عمل أممي، الخميس، ترتيبات افتتاح مكتب للمبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل #ولد_الشيخ_أحمد، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت الداخلية اليمنية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، التقى في العاصمة المؤقتة عدن، فريق العمل التابع لمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى #اليمن ولد الشيخ أحمد، لمناقشة إنشاء مكتب خاص للمبعوث الأممي في عدن.

وأكدت الداخلية استعدادها تقديم كافة التسهيلات اللازمة وضمان الإجراءات الأمنية لتأمين عمل الفريق الأممي، وتسهيل قيام مكتب المبعوث الأممي في #عدن بمهامه، بهدف تعزيز فرص السلام وتحقيقه في اليمن، الذي عانى كثيراً من ويلات الحروب العبثية، وفقا للبيان.

من جهته، شكر الفريق الأممي قيادة وزارة #الداخلية_اليمنية على تقديم الضمانات والجاهزية لتسهيل عمله وتذليل الصعاب والمشاكل التي قد تعترض عمله.

وكان نائب المبعوث الأممي لليمن، معين شريم، أعلن في أول تصريح له عقب تعيينه، مطلع الشهر الجاري، عن فتح مكتب في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع قرار الأمين العام للأمم المتحدة بالتجديد لمبعوثه الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وطالبت #الحكومة_اليمنية الشرعية، أكثر من مرة، الأمم المتحدة بنقل مكاتبها الرئيسية من مدينة صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، إلى عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة.

العربية نت

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