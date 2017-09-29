اليمن: الإعلان عن تحالف وطني لصنع السلام بمشاركة سياسية ومجتمعية واسعة

2017-09-29ظ… الساعة 19:17

التغيير- صنعاء:

أعلن في صنعاء عن اشهار التحالف الوطني لصنع السلام في اليمن، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والأكاديميين وقيادات اجتماعيه وهيئات وتكتلات وأحزاب ونقابات مدنية تمثل مختلف شرائح المجتمع اليمني.

وكشف التحالف في بيان اشهاره، عن ترتيبات يجريها لعقد مؤتمر موسع للسلام في إحدى الدول العربية بمشاركة كافة الأطراف، برعاية دولية تحت مظلة الامم المتحدة للخروج من دوامة العنف والقتال الذي يشهده البلد منذ نحو ثلاثة أعوام.

كما يهدف التحالف إلى توحيد الجهود الرامية لإحلال السلام ودمج كل رؤى ومشاريع السلام في رؤية وطنية شاملة يتم بحثها في مؤتمر السلام المزمع انعقاده.

ودعا البيان الذي تلاه - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عضو مؤتمر تحالف السلام علي بالخدر - كافة القوى السياسية في اليمن والمكونات الوطنية، الى استشعار المسؤولية التاريخية تجاه اليمن وطناً وشعب، والتفاعل الايجابي لصنع السلام في اليمن، ووضع حد لهذا الانحدار الخطير وغير المسبوق الذي تتعرض له البلاد، وانقاذ ملايين اليمنيين من الموت والمرض والتشرد.

وفي حفل الافتتاح اكد الناطق الرسمي للتحالف الوطني لصنع السلام المفكر عبدالباري طاهر ان اليمن اليوم في امس الحاجة الى السلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى، بعد ان شردت الحرب نحو 3 ملايين يمني وقتلت الالاف ودمرت كل شيء جميل في اليمن. واضاف طاهر: ان عيب المسؤولين في اليمن انهم لا يشعرون بمعاناة المواطنين، مؤكدا على ضرورة ان يتجه الجميع نحو السلام والتنمية واعادة بناء ما خلفته الحرب من دمار. وقال: نحتاج اليوم في اليمن الى اشهار السلام لا اشهار السلاح

من جانبه دعا عضو التحالف الوطني لصنع السلام عبدالحميد سلطان كافة القوى السياسية والمجتمعية في اليمن الى المشاركة الواسعة في صنع السلام، لإخراج اليمن من تحت ركام الحرب والدمار. وقال سلطان ان هذا الجهد الذي يهدف للسلام يأتي كمساهمة من قطاع واسع في اليمن وفي مقدمتهم رجالات اليمن المخلصين الذي يسعون لسد الفراغ الذي خلفه انشغال الاطراف المتصارعة في الاقتتال. وحيا عبدالحميد سلطان الدور الكبير الذي تلعبه عدد من الشخصيات اليمنية وفي مقدمتهم الشيخ صالح محمد بن شاجع الداعم الأول للسلام في اليمن، ودعا الجميع لحشد الطاقات من اجل السلام والبناء لا الحرب والدمار.

بدوره اكد عضو تحالف مؤتمر السلام علي جباري على ضرورة ان نلتفت نحو السلام بعد نحو ثلاثة اعوام من القتال والحرب، مشيرا ان التاريخ يخلد رموز السلام لا دعاة الحرب، واورد نماذج لعظماء صنعوا السلام حول العالم.

ويعد التحالف الوطني لصنع السلام اكبر تحالف يمني مستقل يضم نحو 100 مكون متنوع من مختلف المحافظات اليمنية، كما يضم شخصيات يمنية بارزة لم تنخرط في الصراع، وتحظى بقبول شعبي وسياسي لدى مختلف الأطراف، الأمر الذي يؤهله - وفق مراقبين - ليكون طرفاً ثالثاً يؤسس للسلام ويساند الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

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