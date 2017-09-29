المخلافي:الدبلوماسية اليمنية والعربية تنتصر لحقوق الانسان في اليمن

2017-09-29ظ… الساعة 20:08

التغيير – خاص:

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، انه تم تم سحب مشروع القرار الهولندي و الاتفاق على إقرار مشروع القرار العربي الداعم للجنة التحقيق الوطنية في مجلس حقوق الأنسان.

واكد ان الدبلوماسية اليمنية و العربية تنتصر لحقوق الأنسان في اليمن و تحافظ على التوافق و الاجماع الدولي حول اليمن. مشيرا الى انه، بعد قليل، ستقدم المجموعة العربية مشروع القرار العربي الذي تم التوافق عليه و نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي سيلقي كلمة ترحيب بالقرار.

وذكر ان هناك جهود مضنية بذلتها الدبلوماسية اليمنية بمساعدة الاشقاء و مئات الساعات من النقاش و الاتصالات بين العواصم ، أثمرت بتوافق على هذا القرار .

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبدل فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي و وزير حقوق الانسان محمد عسكر و السفير علي مجور و المندوبية بذلوا استثتائية للوصول لهذا التوافق و هذا المشروع.

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