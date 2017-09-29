كلمة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي امام مجلس حقوق الانسان قبيل إقرار القرار العربي
قبل 41 دقيقة, 26 ثانية

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2017-09-29ظ… الساعة 20:27

 

التغيير – صنعاء:

اشكر و اقدر دعم المجموعة العربية و خاصة مجموعة النواة العربية المصغرة و كل الوفود التي أسهمت بشكل مباشر للتوصل الو توافق حول مشروع القرار و هي وفود كل من الولايات المتحدة و المملكة  المتحدة و فرنسا و هولندا و غيرهم،

كما نثني على تعاونها اثناء اعداد نص المشروع المطروح أمامنا اليوم و الذي عرضته بعثة جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية

ان الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الانسان و المجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان و قد أعربت الحكومية اليمنية دائما عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الأسنان و مجلس حقوق الانسان لتعزيز و حماية حقوق الانسان

اننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي حرصا على التوافق في هذا المجلس و حرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن

و نود تاكيد تعاطي الحكومة اليمنية بايجابية مع مشروع القرار المعنون " تقديم المساعدات التقنية و بناء القدرات لليمن في مجال حقوق الأسنان الوارد في الوثيقة “ A/HRC/36/L8"

و المراجع شفويا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية و بناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية  للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن

و ارحب بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية و لوحدة و امن و استقرار اليمن و سيادته و سلامة أراضيه و الالتزام بقرارات الشرعية   و في مقدمتها القرار الاممي ٢٢١٦ 

حرصا على السلام الذي تسعي اليه الحكومة اليمنية

و نكرر الشكر للمجموعة العربية و جميع الوفود لدعمها على تعاونها و على دعمها الدائم لليمن و نأمل ان يلقي مشروع القرار هذا توافقا  و دعما من مجلس حقوق الانسان

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