نقابة الصحفيين تتضامن مع الصحفي القشم وتدعو لتوفير الحماية له ولاسرته

2017-09-29ظ… الساعة 21:10

التغيير – صنعاء:

اعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين تضامنها مع الصحفي جميل القشم نائب مدير ادارة الاخبار المحلية بفرع وكالة سبأ بمحافظة صنعاء الذي تعرض ابنيه للاختطاف من قبل مجهولين اخذوهما الى منطقة خشم البكرة خارج صنعاء وتركوهم هناك بعد تكتيفهما والربط علي عينيهما، حيث وتعد هذه المرة الثانية بعد خطف نجله في نهاية ابريل المنصرم.

ودعت نقابة الصحفيين الجهات المعنية التحقيق في الواقعة والقاء القبض على الجناة وتوفير الحماية للزميل وأسرته.

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