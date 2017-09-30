السفارة اليمنية في ليبيا تحيي الذكرى الـ55 لثورة سبتمبر بمشاركة نسوية مميزة
قبل 4 ساعة, 18 دقيقة

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2017-09-30ظ… الساعة 12:31

 التغيير – صنعاء:

أقيم عصر امس الجمعة الموافق 29 / 9 / 2017م احتفال نظمته سفارة الجمهورية اليمنية في ليبيا بالتنسيق مع الجالية اليمنية إحياءًا للذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر المجيدة وذلك في مقر منزل السفير بالعاصمة طرابلس .

وألقيت في المناسبة كلمة باسم السفارة وأخرى باسم الجالية عبرتا عن أهمية الذكرى وتجسيد أهداف الثورة لاسيما في الظروف التي تشهدها البلاد والاستهداف الواضح لقيم الثورة من قبل المليشيات الانقلابية في صنعاء.

وبموازاة ذلك أقيم احتفال نسوي ضمّ عائلات وأطفال أبناء الجالية اليمنية في ليبيا وعائلات المبعوثين في لوحة عكست مشاركة المرأة اليمنية في نضالات شعبنا في مختلف مراحل تاريخ اليمن .

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