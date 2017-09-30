تدمير إمدادات انقلابيي اليمن على الحدود الجنوبية السعودية

2017-09-30ظ… الساعة 16:14

التغيير – صنعاء:

أكد العقيد الطيار الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن التحالف «يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن أو على الحدود السعودية»، وأضاف في تصريحات نقلتها قناة «العربية» أمس، أن «التحالف يعمل أيضاً على مراقبة التحركات والاتصالات الخاصة بالميليشيات»، مشيراً إلى أن التحالف يمتلك كافة الإمكانات لاكتشاف تلك التحركات.

وأظهرت تسجيلات عرضها التحالف استهداف القوات المشتركة لميليشيات الحوثي وصالح على الحدود الجنوبية للسعودية، وأظهرت أن أهداف العمليات العسكرية شملت المتسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، كما استهدفت قطع خطوط الإمداد والهاونات، ودمرت الكهوف التي تتخذها عناصر الميليشيات في أماكن آمنة يلجأون إليها.

وأكد العقيد المالكي «استمرار العمليات الجارية التي تهدف لاستعادة الشرعية باليمن، سواء كانت في الداخل اليمني لدعم الجيش اليمني الوطني، أو لحماية حدود المملكة العربية السعودية... العملية نفذت من أجل حماية الوحدات العسكرية المشتركة على الحدود السعودية، كذلك لحماية المواطنين والمقيمين بالمدن السعودية وحماية المقدرات والمناطق الحيوية من خطر الميليشيات الحوثية والعمليات العدائية (الهمجية والعبثية)» التي تنفذها، مشيراً إلى أنها بذلك تنتهك القانون الدولي والإنساني خصوصاً القرار 2216، وأشار العقيد المالكي إلى أن العمليات العسكرية ستتوقف إذا ما استجاب الانقلابيون إلى الإرادة الدولية المتمثلة بالمرجعيات الثلاث.

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