مقتل مشرف الحوثيين في مسقط رأس المخلوع

2017-09-30ظ… الساعة 17:51

التغيير – صنعاء:

لقي مشرف الحوثيين في مديرية سنحان، مسقط رأس شريكهم الأساسي في الانقلاب #المخلوع_صالح (جنوب شرقي صنعاء)، مصرعه مع أحد مرافقيه، مساء الجمعة، برصاص مواطن من أتباعهم.

وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي والمشرف على مديرية سنحان باليمن، عثمان أحمد عثمان المكنى بـ"أبو أصيل"، لقي مصرعه مع مرافقه برصاص عبده أحمد الوزير، وهو من اتباع الحوثيين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات متبادلة بين #ميليشيات_الحوثي في المديرية.

وأوضحت المصادر أن سبب إقدام الوزير، على قتل مشرف الحوثيين "أبو أصيل"، هو قيام الأخير بأخذ نجل الأول إلى الجبهة للقتال في صفوف #الحوثيين، دون علم والده، الأمر الذي على إثره قام الوالد بقتل مشرف الحوثيين ومرافقه الخاص.

وأفادت أن الحوثيين دفعوا عقب الحادثة بتعزيزات عسكرية إلى مديرية سنحان، ودارت مواجهات بين الطرفين انتهت بالقبض على عبده الوزير الذي قام بقتل مشرف الحوثيين ومرافقه الخاص ونقله إلى جهة مجهولة.

ودفعت ميليشيات الحوثي، عقب اندلاع خلافاتها مع شريكها المخلوع صالح، خلال الشهر الماضي، بتعزيزات عسكرية الى مسقط رأسه في مديرية سنحان، حيث تحاول انتزاع السيطرة على معسكر ريمة حميد، أحد أقوى أوراق القوة التي لا يزال يمتلكها صالح.

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