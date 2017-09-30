العون المباشر و Q8Ping تسهمان في إعادة البصر لـ "410" مرضى بمحافظة إب

2017-09-30ظ… الساعة 17:10

التغيير – صنعاء:

أسهمت جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن و ( Q8Ping ) في إعادة البصر لـ (410) مرضى في محافظة إب عبر إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مخيمي النور الطبيين المجانيين الـ 15 والـ 16 اللذين نظمتهما في المحافظة .

تضمن المخيمان الكشف على المرضى وإجراء عمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات بالإضافة إلى توزيع الأدوية والنظارات الطبية مجاناً بتمويل متابعي مدونة ( Q8Ping ) الإلكترونية ضمن تبرعات ليلة 29رمضان 1438 هـ .

وأكدت مدير مكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر معالي العسعوسي أن مكتب اليمن لن يتوانى عن تقديم الخدمة المجانية لمرضى العيون في كل أنحاء اليمن بواسطة كوادر طبية مؤهلة والعمل من أجل مكافحة العمى وضعف الإبصار تنفيذاً لاستراتيجية حكومة اليمن الشقيق .

ونوّهت إلى أن مخيمات النور الطبية المنفذة حتى الآن ساهمت في إعادة نعمة البصر لأكثر من (6000) مريض لايملكون قيمة العمليات الجراحية .

من جانبها أوضحت المنسقة لدى مكتب العون المباشر في اليمن شذى أبو طالب

أن الفرق الطبية التي ضمت مجموعة من أطباء وجراحي العيون قامت بفحص ومعاينة ( 4362 ) مريضاً و أجرت (410) عمليات ناجحة لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات إضافة إلى توزيع الأدوية على ( 450 ) حالة .

وذكرت أنه تم تحويل أكثر من 30 حالة مستعصية الى أمانة العاصمة ومدينة إب .

وأشارت إلى أن المخيمين استهدفا كافة شرائح المجتمع رجالاً ونساءً وأطفالاً على مدى عشرة أيام وأجريت لهم الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية مجاناً إيماناً من العون المباشر برسالتها الإنسانية في تقديم الخدمات الطبية لمحتاجيها والوصول إليهم في المناطق التي تفتقد تلك الخدمات والمساعدة في حل مشكلات مزمنة لمرضى العيون الذين تأثرت أسرهم بسبب إصابتهم وعدم قدرتهم على العمل .

وعبرت العسعوسي عن الشكر الجزيل للشركاء المساهمين في تسهيل آلية سير العمل وإنجاح المخيمين وتحقيق أهدافهما ممثلين بالبرنامج الوطني لمكافحة العمى وجمعية النبراس الصحية ومكتبي الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية بمحافظة إب ومستشفيي الأمومة والطفولة والرحاب الريفي بالإضافة إلى الفريق التطوعي المحلي وفريق العون المباشر .

الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ 36 عاماً ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الجانب الصحي ، خدمات المياه ، محاربة الفقر ، تطوير الكفاءات البشرية ، و خلق روح التعاون والإبداع .

و مكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر عضو في الكُتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي : كتلة تأمين الغذاء وسُبل العيش التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ، كتلة المياه والصرف الصحي التابعة لمنظمة اليونيسف ، كتلة الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، الكتلة اللوجستية التابعة لمنظمة الغذاء العالمي (خدمة الطيران الإنساني) ، وكتلة التغذية التابعة لمنظمة اليونيسف.

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