بيان إدانة واستنكار معلمات ومعلمو مدرسة رابعة العدوية بصنعاء

2017-09-30ظ… الساعة 21:17

التغيير – صنعاء:

نحن معلمات ومعلمو مدرسة رابعة العدوية ندين ما تعرضت له يومنا هذا السبت الموافق 30/9/2017 من الاقتحام المسلح لطقم يتبع جماعة أنصار الله الحوثيين يقودهم معلمتان حوثيتان وقيامهم باعتقال حارس المدرسة واقتياده تحت تهديد السلاح .

و أثر ذلك باشرت الحوثيتان وهما من معلمات المدرسه

الاولى منى الطبيب لتسجيل الطلاب والاخرى اسماء الروني لتسجيل المتطوعين للتدريس … وليس لهن اي صفه في عمليه القيد والتسجيل مخالفين بذلك في تحدي صارخ الاتفاق الذي تم في اجتماع يوم أمس في رئاسة الوزراء مع مدراء المدارس ومدراء المناطق ونقابة المهن التعليميه ونائب وزير التربيه والتعليم ووزيز الإعلام ووزير التعليم العالي ومندوب من أنصار الله…

وأقروا في الإجتماع إستمرار الإضراب إلى أن يتم حل قضية رواتب المعلمين المنقطعه منذ عام.

وبعد كل هذا نفاجأ بفتح المدرسه بهذه الطريقه الهمجيه التي تنتهك حرمة التعليم وتثير الفوضى وتضر العملية التعليمية وتصادر حقوق المعلمات والمعلمين وتنتهك كرامتهم…

اننا كمعلمين لمدرسة رابعه العدوية إذ ندين هذا التصرف الهمجي نؤكد على تضامننا ووقوفنا مع مديرة المدرسة إيناس المقالح ، وعلى حقنا في الاضراب حتى الاستجابة لمطالبنا ونيل أدنى حقوقنا المتمثلة في صرف المرتبات التي تحفظ حياتنا من التشرد والضياع والجوع مما يؤدي إلى الاستقرار النفسي والسير في العملية التعليمية

ونؤكد أن ما حدث هو استهداف للجميع يتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله من ولي الأمر إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومجالس الآباء والأمهات، ومدراء المناطق ومدراء المدارس

وندعوا الجميع أن يكون لهم موقف جاد وواضح حيال هذا التصرف المخل بالقانون والذي لاينم إلا عن عنجهيه وهمجيه لاحدود لها.

صادر عن معلمات ومعلمي مدرسة رابعة العدوية

صنعاء 30/9/2017

أسماء المدرسات :-

1- نهلة القرشي

2- زين الباشا

3- نجلاء دحان

4- نجوي صلاح

5- بشري سلطان

6- نزهه الاشول

7- ريم جمال

8- رندي الاغبري

9- رانيا النخلاني

10- نور

11- نسرين حمود

12- منال السروري

13- نبيله الأبي

14- امل الارياني

15- اماني الشيباني

16- بلقيس زايد

17- سيناء زايد

18- تهاني الأغبري

19- توحيدة السنيني

20- سباء الزوقري

21- سعاد كحلا

22- لميس بدوي

23- فتحية المقطري

24- كفا العبسي

25- نوال نعمان

26 - هدي المرشدي

27- لميعه السروري

28- نجلاء الدلالي

29- فائزة المدحجي

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