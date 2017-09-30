جباري يوجه بإخلاء المدارس في تعز وتسليمها للجهات المختصة

2017-09-30ظ… الساعة 21:22

التغيير – صنعاء:

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري بإخلاء المدارس بمدينة تعز وتسليمها للجهات المختصة فورا ليتسنى تدشين العام الدراسي الجديد وعودة المدارس للعمل واستقبال الطلاب والطالبات في المدينة .

كما وجه جباري الشرطة العسكرية باستلام المقرات التربوية ابتداء من يوم غدا والقيام بالإجراءات اللازمة لحماية هذه المنشآت التعليمية.

ودعا الجهات إلى سرعة تسليم المدارس والمنشآت الحكومية بحيث يتسنى تأهليها وتفعيلها وذلك ضمن عملية تفعيل المؤسسات والمكاتب التنفيذية وتطبيع الحياة العامة في المحافظة .

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