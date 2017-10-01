السفارة اليمنية بالخرطوم تقيم حفل فني بمناسبة الذكرى الــ 55 لثورة 26 سبتمبر المجيد

2017-10-01ظ… الساعة 16:51

التغيير – صنعاء:

احيت السفارة اليمنية بالخرطوم حفلاً فنياً ساهراً وذلك بمناسبة الذكرى الــ 55لثورة السادس والعشرون من سبتمبر والذكرى الـ 54لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدتين.

في الحفل الذي حضره أبناء الجالية اليمنية واتحاد الطلاب اليمنيين الدارسين في السودان ورجال الأعمال وعدد من الضيوف السودانيين،ألقى سفير بلادنا عمر المداوي كلمة عبر فيها عن عظمة هاتين المناسبتين وأهمية تعزيز الاحتفاء بهما باعتبارهما ملحمة تاريخيه هب الشعب اليمني بكل فئاته شمالاً وجنوباً لنصرتهما والذود عنهما.

وأشار السفير المداوي إلى ما يمر به الوطن من دمار وحروب بسبب عملية الانقلاب التي نفذتها مليشيا الحوثي وصالح اومحاولاتهم جر الوطن إلى الماضي الكهنوتي المندثر.

ودعا السفير في كلمته جميع اليمنيين المقيمين في السودان الى التكاتف ونبذ الفرقة والعمل الجاد والمخلص وتمثيل اليمن افضل تمثيل، ونقل لهم تهاني وتبريكات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

والقيت في الحفل كلمات الجالية اليمنية واتحاد الطلاب وجميعها عبرت عن حب الوطن والوحدة اليمنية ودعت إلى رص الصفوف ضد الانقلابيين ،والدفاع عن منجزات الثورة اليمنية ،والوقوف خلف القيادة الشرعية والحفاظ على الدولة اليمنية ووحدة الصف اليمني.

تخلل الحفل وصلات من الأغاني والأناشيد والاشعار اليمنية ،ولرقصات الشعبية المتنوعة التي مثلت مختلف المحافظات اليمنية.

سبأ

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